Eine kleine Geschichte des Euro in sieben Akten – und wie die EZB das deutsche Exportmodell gerettet hat

San Jose / Hayden120 / CC BY-SA 3.0

Die deutschen Ökonomen und Politiker haben nicht gemerkt, dass die expansive Geldpolitik der EZB mit der Rettung des Euro auch das deutsche Exportmodell gerettet hat. Ein Blick auf 20 Jahre Euro, dessen Vorgeschichte und die Zukunft. Ein Text aus der gedruckten Februar-Nummer von OXI.

1. Ein Rückblick auf Bretton Woods 1944

Die Vereinbarungen von Bretton Woods bestanden im Kern aus der Fixierung des US-Dollar als Leitwährung und Weltgeld zugleich, mit dem die anderen Währungen in der Welt durch fixe Wechselkurse, die nur durch politische Entscheidungen geändert werden konnten, verbunden waren. Damals hatte die nur im Hintergrund wirkende Golddeckung des US-Dollar für ein stabiles Weltwährungssystem gesorgt. Die USA haben mit steigenden Staatsausgaben (insbesondere die Kosten des Vietnamkriegs) die umlaufende Geldmenge an US-Dollar so weit von seiner….