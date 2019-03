Die ideologische Infiltrierung der Bevölkerung Deutschlands

Unglaublich, wie Rundfunk- und Fernsehprogramme mittlerweile schon durchsetzt sind von den Vorgaben des Migrationspaktes, des Gender-Mainstreaming, der political correctness, der Klimaideologie usw..

Kaum ein aktuell produzierter Spielfilm einschließlich der inflationären Krimis, der in seine Handlung nicht die Segnungen der Homosexualität einfließen ließe und/oder der uns nicht vor Augen führte, wie sehr wir in Vorurteilen gegenüber Fremden und vor allem gegenüber „Flüchtlingen“ verhaftet sind. So kann man im Krimi als Zuschauer den Flüchtling, der primär tatverdächtig ist, als Täter gleich mal ausschließen. Mit Sicherheit ist es stattdessen ein ritualmordender Biodeutscher oder gerne auch mal ein russischer Bösewicht. Kriminelle arabische bzw. afrikanische Migranten gibt es nicht, kriminelle Muslime schon gar nicht!

Wenn man sich der cineastischen Umerziehung (und damit auch den immer miserabler gemachten Fernsehfilmen!) entziehen will, kann man es außer mit Abschalten mit den (oft großartigen) Natur- und Landschaftsdokumentationen versuchen, muss allerdings gewärtig sein, in jeder zweiten Szene auf die menschengemachte Klimakatastrophe hingewiesen zu werden und den Abend mit schlechtem Gewissen fortzusetzen.

Magazine wie Monitor, Report und wie sie alle heißen, hatten einst die wichtige…..