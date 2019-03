Verschwörungstheoretiker fahren bei Rot über die Ampel

Ampel-Goettingen-15.jpg:Bild: Francisco Welter-Schultes/CC0

Paul Schreyer

Eine Studie von britischen Psychologen versucht nachzuweisen, dass Anhänger von Verschwörungstheorien zu “antisozialem” und “kriminellem” Verhalten neigen.

Die Studie mit dem Titel “Glaube an Verschwörungstheorien und Bereitschaft zur Alltagskriminalität” erschien im Januar 2019 im renommierten “British Journal of Social Psychology”. Eine der Autorinnen, Karen Douglas, Psychologieprofessorin an der University of Kent, fasst die Ergebnisse so zusammen:

Unsere Forschung hat zum ersten Mal gezeigt, welchen Einfluss Verschwörungstheorien auf die persönliche Haltung zur Alltagskriminalität haben können. Menschen, die der Auffassung sind, dass andere sich verschworen haben, könnten unethischen Handlungen gegenüber aufgeschlossener sein. Karen Douglas

Was dabei mit Alltagskriminalität gemeint ist, beschreibt die Studie so:…..