McDonalds-Aktionäre verhindern Verbot von Plastikstrohhalmen

Tagtäglich besuchen 68 Millionen Kunden McDonalds in den 37.000 Verkaufsstellen weltweit. Während in vielen Ländern weltweit ein Verbot von Trinkhalmen aus Plastik angestrebt wird, lehnten die Aktionäre von McDonalds ein Verbot der Plastik-Strohhalme ab. Erst 2018 hatte McDonalds verkündet, in Zukunft keine Plastikstrohhalme in Großbritannien mehr anbieten zu wollen, aber nur kurze Zeit später hielt der Konzern an seiner Haltung fest, sich den Bemühungen zu widersetzen, dasselbe auch in den Vereinigten Staaten. In Hongkong bekommt McDonalds die Wut der Verbraucher direkt in den Sozialen Medien zu spüren, nachdem Aufnahmen belegen, dass trotz der Aktion „No Straw Everyday“ nach….

Ähnliche Beiträge