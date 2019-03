Cyberüberwachung Digitale Besatzung

In Israel werden Techniken der Cybersicherheit zur Überwachung der Palästinenser umfassend angewandt. Daraus ist eine profitabler Industriesektor erwachsen

Foto: Baz Ratner/REUTERS Fortgeschrittene Technik, erweiterte Kontrolle (israelischer Soldat mit Drohne an der Grenze zum Gaza-Streifen)

E-Mail, Handy, Facebook, Youtube, Twitter und Instagram sind für die Palästinenser in Israel, in der Westbank, im Gaza-Streifen und in Ostjerusalem als Mittel der Verständigung immer wichtiger geworden – gerade, weil die Bevölkerung in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Doch die digitale Kommunikation eröffnet zugleich Möglichkeiten der Überwachung. Israel unternimmt mit seinem Sicherheitsapparat aus Geheimdiensten, Militär, Polizei, Zivilverwaltung, Behörden und privaten Unternehmen nicht nur enorme Anstrengungen zur Kontrolle und Beherrschung der verschiedenen Kommunikationsnetze, sondern hat daraus eine profitable Exportindustrie gemacht. Der Journalist Gideon Levy schrieb am 16. Februar in der israelischen Tageszeitung Haaretz: »Die in den letzten Jahren….