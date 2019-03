Wie geht man mit vor Ort gefangenen Jihadisten um

Die Migrationskrise seit 2015 wird von dem Narrativ gestützt dass die Menschen aufgenommen werde müssen da sie vor den Jihadisten fliehen. Präsident Trump hat nun Großbritannien, Frankreich, Deutschland und andere europäische Verbündete dazu aufgefordert ISIS-Kämpfer bzw. Jihadisten, die in Syrien gefangengenommen wurden, zurück zu nehmen und zu verurteilen. Damit finden sich die Staaten Europas und die des mittleren Ostens in einer umgekehrten Rollen. Anstatt dass sich Staatsangehörige des mittleren Ostens in Europa befinden, sind sich nun Staatsangehörige Europas im mittleren Osten.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them……..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. Februar 2019