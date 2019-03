…..der Staat überwacht und bestimmt immer mehr dein Leben……

Rauchverbot im Schweizer Strassenverkehr: Wer in der Schweiz am Steuer eines Autos sitzt, soll nicht mehr rauchen dürfen. Denn aus dem Fenster geworfene Zigarettenstummel seien gleich in mehrfacher Hinsicht gefährlich.

Es hat sich bald ausgequalmt am Steuer. Zumindest wenn es nach der Grünliberalen-Nationalrätin Isabelle Chevalley geht: «Rauchen oder fahren. Beides geht nicht!» Mehr hier…..