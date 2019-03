YouTube versteckt künftig 9/11-Videos

YouTube schrieb am 25. Januar 2019 in ihrem offiziellen Blog, dass sie demnächst in ihrem Empfehlungssystem keine „Verschwörungsvideos“ mehr einblenden werden: „Wir werden Empfehlungen von grenzwertigen Inhalten reduzieren, die die Nutzer auf schädliche Weise falsch informieren könnten. Wie Videos, die eklatante falsche Behauptungen über historische Ereignisse wie den 11. September aufstellen.“ Was hat diese geplante Einschränkung für Folgen? Kla.TV dreht den Fake-News Spieß um und spricht endlich aus, was Millionen Menschen auf dem Herzen brennt.

Ähnliche Beiträge