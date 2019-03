Über die aktuelle internationale zionistische Verleumdungskampagne der Zionisten

„Die Kriminalisierung von politischer Rede und Aktivismus gegen Israel ist zu einer der schwersten Bedrohungen für die freie Meinungsäußerung im Westen geworden.“ Glenn Greenwald 19.7.2017

Zusammen mit dem Pink Floyd-Star Roger Waters und vielen anderen Künstlern und Denkern weltweit werde ich einer internationalen Schmierkampagne ausgesetzt, die von verschiedenen zionistischen Institutionen organisiert und gefördert wird, die versuchen, jede Form von legitimem Dissens über den Zionismus und die israelische Politik zum Schweigen zu bringen.

Kommunen, Clubs und Festivals, die meine Musik oder meine Gedanken auf der ganzen Welt bekannt machen, werden einer Flut von E-Mails ausgesetzt, die in einem klaren und bösartigen Versuch, mich zu verleumden, verschickt werden. In diesen E-Mails werde ich als „Antisemit“, „Bigot“, „Rassist“, „Holocaust-Leugner“ und so weiter bezeichnet.

Offensichtlich ist an all dem nichts Wahres dran. Als Schriftsteller habe ich Israel und andere Erscheinungsformen des jüdischen politischen Exzeptionalismus kritisiert, Zionismus, jüdische Politik, Ideologie und Identitätspolitik im Allgemeinen kritisch analysiert. Ich glaube, dass alle Staaten, Ideologien und Politiken kritisiert werden müssen, aber ich habe nie Juden (oder sonst jemanden) als Menschen, als Rasse oder als biologische Einheit kritisiert. Tatsächlich ist meine Arbeit zutiefst …..