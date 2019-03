Hintergrundinformationen zu Greta Thunberg

AP Photo / Markus Schreiber

Papa Svante Thunberg ist sowohl Schauspieler wie auch Drehbuchautor. In

Schweden ist er regelmäßig in einer Vorabendserie aufgetreten und hat so

einen bestimmten Bekanntheitsgrad erlangt. “Nebenbei” ist er zudem Manager

seiner Ehefrau Malena Ernman, einer in Schweden durchaus bekannten.Opernsängerin. Zudem ist Papa Svante Geschäftsführer sowohl bei Ernman Produktion AB wie auch bei Northern Grace AB, beides eine Aktiennotierte

Gesellschaften in Schweden. Beide Unternehmen haben die identische Adresse

in einem Nobelviertel der Hauptstadt Stockholm. Die Aktien beider

Unternehmen haben seit dem ersten Auftreten Gretas eine immense Steigerung

verzeichnet. Die Schlüsselzahlen kennen nur eine Richtung: senkrecht nach

oben.

Greta wird von der schwedischen Initiative “Wedonthavetime AB” unterstützt.

Sich selbst stellt diese Initiative gerne als rein ideelle Stiftung dar, die

keinerlei finanzielle Interessen verfolgt. Interessanterweise aber ist

Wedonthavetime ein in Schweden Aktiennotiertes Unternehmen. Es ist schon

fast überflüssig zu erwähnen, dass auch diese Aktie seit Bekanntwerden des

Engagements für Greta steil nach oben geschossen sind. Und final haben die Eheleute Svante Thunberg und Malena Ernman ein Buch über

Greta und ihr Engagement geschrieben (im Original “Scener ur hjärtat”),

welches sich eines riesigen Absatzes erfreut. Wie groß wäre wohl der Absatz

dieses Buches, stellte Greta ihre Aktivitäten ein? Und wie freiwillig ist,

unter diesen Umständen, wohl das fortgesetzte Engagements Gretas wirklich

noch? Quellen: 1,2,3,4,5, 6 ….passend dazu…. Das Leben der Greta Wenn erwachsene Menschen eine 16-Jährige zum Instrument ihrer eigenen Weltverbesserungsfantasien machen, könnte man die gute Laune verlieren. Soll man aber nicht, das gibt nur Magengeschwüre. Nun denn: Machen wir gute Miene. Lasst uns mal über Gretas Stundenplan reden. Wir wissen: Freitags bestreikt sie die Schule. Man wundert sich, dass sie von Montag bis Donnerstag noch hingeht. Wobei – so viel, wie die junge Dame unterwegs ist, kann sie ihre Lehranstalt nur noch sporadisch von innen sehen: Hamburg (Anfang März), Brüssel (Ende Februar), Davos (Ende Januar), Kattowitz (Mitte Dezember) – das ist nur ein kleiner Auszug ihrer Auftritte. Das kann man schaffen und trotzdem nicht permanent die auch in Schweden….