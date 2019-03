Ein Putinversteher packt aus

Es wird viel über ihn geschrieben und berichtet: Vladimir Putin. Doch nur wenige Menschen kennen das, was von dem russischen Staatspräsidenten selbst stammt. Bei Robert Stein war der Buchautor Thomas Röper zu Gast. Russland ist seine Wahlheimat und so hat er auch einen guten Einblick in die russische Sicht der Dinge. In der Sendung SteinZeit berichtet Thomas Röper über sein neuestes Buch “Putin ungefiltert”.

Das man davon nur sehr wenig über die Massenmedien erfährt, liegt an dem Einfluss transatalantischer Thinkthanks auf deutsche Medienhäuser. Doch zunehmend werden sich die Konsumenten darüber bewusst, denn über das Internet nutzen viele auch den Zugang zu ausländischen Nachrichten, die sich diesem transatlantischen Einfluss entziehen. Im Resultat verlieren die Massenmedien in Deutschland schrittweise ihre Glaubwürdigkeit und somit auch die Meinungshoheit.