Krass! Krieg auf den Straßen in Berlin? Berlin-Neuköln Silvesternacht 2018

Mein erster Gedanke war, es herrscht Krieg auf den Straßen in Berlin. Unglaublich was da abgeht. Es muss ein jeden Nachdenklich stimmen was in Deutschland vor sich geht. Wird das Land wie verschieden Prognosen es vorhersagen bis 2020 unregierbar sein?



Die Zeitung “Washington Post” hat Michael Hayden im Jahre 2008 wie folgt zitiert:

Europa werde weiterhin ein starkes Anwachsen der moslemischen Bevölkerungsgruppe zu verzeichnen haben. Zugleich würden die Geburtenzahlen der alt eingesessenen europäischen Bevölkerung weiter sinken. Die Integration dieser moslemischen Migranten werde die europäischen Staaten vor große Herausforderungen stellen und das Potential für Bürgerkriege und Extremisten deutlich erhöhen.

Hintergrund dieser Warnung sind Migrationsbewegungen und der mangelnde Integrationswille von Teilen der Zuwanderer, die sich „rechtsfreie ethnisch weitgehend homogene Räume“ erkämpfen und diese gegenüber allen Integrationsversuchen auch mit Waffengewalt verteidigen würden. Der amerikanische Geheimdienst geht davon aus, dass Teile von Europa „implodieren“ und die Europäische Union in ihrer derzeit bekannten Form wohl auseinander brechen werde.