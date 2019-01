Implantierbare Gehirngeräte – Gefährliche neue Technologie wird von Mark Zuckerberg geförderte

Implantierbare Gehirngeräte – Gefährliche neue Technologie wird von Mark Zuckerberg zusammen mit dem US-Verteidigungssystem gefördert

Mark Zuckerberg finanziert ein Fünf-Milliarden-Dollar-Programm mit dem Ziel, “alle Krankheiten in einer einzigen Generation zu beseitigen”. So der businessinsider.com

Dieses Programm beinhaltet das Experimentieren mit Brain-Machine-Interfaces. Der jüngste Durchbruch dieser neuen Technologie ist ein drahtloses Implantat, das die Bewegung eines Affen in Echtzeit simulieren, unterbrechen und aufzeichnen kann.

Bild: Biomedizinische Technik / Chan-Zuckerberg Biohub

Einige der daran beteiligten Team-Mitglieder von Chan Zuckerberg Biohub werden sich nun der Chan Zuckerberg Initiative anschließen die unabhängig von anderen Zuckerberg-Unternehmungen arbeiten um diese neue Technologie weiter zu entwickeln.

Ein weiterer “Vorteil” dieser Technologie ist die Verbesserung der Interaktion von Menschen mit Computern.

Rikky Muller ist einer der führenden Wissenschaftler bei CZ Biohub und arbeitet für ein Startup-Unternehmen namens Cortera, wo sie ein Gerät namens “Stab” entwickelt haben, das die Bewegungen von Affen steuern kann.

Kling ja alles Harmlos..oder? Wenn da nicht das US-Verteidigungssystem involviert wäre.

Cortera soll von der DARPA (Defense Advanced Research Projects) finanziert worden sein.

Wer ist DARPA: Die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ist eine Behörde des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten, die Forschungs-Projekte für die Streitkräfte der Vereinigten Staaten durchführt, u. a. auch Weltraumprojekte. Das jährliche Budget beträgt etwa drei Milliarden US-Dollar. Wikipedia

Hat das Verteidigungsministerium militärische Anwendungen für diese Technologien? Gedankenkontrolle, Manipulation oder schlimmeres.

Man hofft das diese neue und unglaubliche Technologien für was gutes entwickelt wird, aber so wie immer wird es sicher wieder in eine Waffe verwandelt. Stellen man sich vor es wird einem Präsidenten implantiert……oder vielleicht wurde es ja schon?

Quellen:1,2,3