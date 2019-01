Der Whistleblower und WikiLeaks-Gründer Julian Assange hält sich seit nun mehr sechs Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in Großbritannien auf, um einer Auslieferung an die USA zu entgehen. Die Ermittlungen in Schweden gegen ihn wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung wurden eingestellt. Jüngsten Berichten zufolge bereitet Ecuador seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten vor. WikiLeaks hatte Informationen über den Krieg in……