9/11-Anschläge: Hacker drohen mit „größtem Datenleck der Geschichte“

CC BY 2.0 / 9/11 Photos / 9/11 WTC Photo

Die internationale Hackergruppe „The Dark Overlords“ will in den Besitz von Geheimdokumenten in Bezug auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 gekommen sein. Das erbeutete Material könne die Enthüllungen von Edward Snowden in den Schatten stellen. Die Hacker fordern nun Lösegeld – und zwar in Bitcoins.