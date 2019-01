Türkei überholt China als weltweit größter Gefängniswärter von Journalisten

Der Ausschuss zum Schutz von Journalisten hat seine jährliche Statistik veröffentlicht, aus der die Zahl der weltweit inhaftierten Journalisten hervorgeht.

Mehr als 250 Journalisten stehen das dritte Jahr in Folge hinter Gittern, und der CPJ sagte, dass ein autoritärer Ansatz für kritische Nachrichtenberichterstattung mehr als nur eine vorübergehende Steigerung ist. Zum 1. Dezember 2018 war die Türkei der schlimmste Gefängniswärter mit 68 Journalisten, die inhaftiert wurden. China belegte mit 47 den zweiten Platz, Ägypten mit 25 den dritten Platz.

Niall McCarthy von Statista stellt fest, dass die Türkei, China und Ägypten für mehr als die Hälfte aller inhaftierten Journalisten weltweit im dritten Jahr in Folge verantwortlich sind. CPJ sagte, dass diese Länder (und andere wie Saudi-Arabien) eine Welle der Repression erleben, die zu einem Durchgreifen gegen die Pressefreiheit geführt hat. Die überwiegende Mehrheit der inhaftierten Journalisten wurden beschuldigt wie z.B. der Zugehörigkeit zu oder der Unterstützung von Gruppen, die von Behörden als terroristische Organisationen eingestuft werden. Andere sind wegen falscher Nachrichten im Gefängnis, insbesondere in Ägypten mit insgesamt 19.

Das Thema wurde im vergangenen Monat mit dem einjährigen Jubiläum der Inhaftierung von zwei Reuters-Journalisten in Myanmar ins Rampenlicht gerückt. Unter einer Gruppe von Journalisten, die vom Time Magazine zur “Person des Jahres” ernannt wurden, verbüßen sie sieben Jahre Haft wegen der Berichterstattung über ein Massaker an Rohingya durch das Militär des Landes. Das Thema hat zu einer verstärkten Kritik an Myanmars faktischer ziviler Führerin und Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi geführt, wobei sich Journalisten, Aktivisten und Rechtsgruppen in Rangoon versammelt haben und die sofortige Freilassung der inhaftierten Journalisten forderten.