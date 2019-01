Türkisches TV zeigt wie Jamal Khashoggis Körper von den Saudis entsorgt wurde

Tröpfchen für Tröpfchen lässt Erdogan die Informationen durch sickern, die die Saudis in Verlegenheit bringen und demütigen sollen. Nun hat ein türkischer Fernsehsender neues Material ausgestrahlt, das angeblich die Mörder des Journalisten Jamal Kashoggi zeigt, die am 2. Oktober aus dem Istanbuler Konsulat Taschen und Koffer mit seinem zerstückelten Körper tragen.

Es handelt sich dabei um das bisher schockierendste Material über die Folgen des Mordes.

CBS berichtet über das neue Video-Material:

Auf den Bildern, die am späten Sonntag im A-Haber Fernsehen gezeigt werden, sind drei Männer mit fünf Koffern und zwei großen schwarzen Taschen im Haus des saudischen Generalkonsuls in Istanbul zu sehen. A-Haber zitierte geheime türkische Quellen und sagte, Khashoggis zerstückelte Leiche befände sich in den Koffern und Taschen.

#BREAKING: The Saudi execution team carried the body of #Khashoggi with the suitcase to the residence of the Saudi Consul General

The body was moved to the residence of Consul General at 3:09pm with a black van.

— EHA News (@eha_news) 30. Dezember 2018