Gelb-Westen greifen nach dem Herz der Macht

Die gelben Westen greifen das Herz der Macht an: Zentralbank und Massenablenkungsmedien.

Sie belagerten die Büros der Zeitungen – sie sind Kollaborateure der Macht – und sie zündeten den Eingang des Bank of France Gebäudes in der Stadt Rouen sowie das Hauptquartier der Zeitung Le Parisien an.

Flaggen der EU wurden heruntergerissen, angezündet und weggeworfen. Mehr hier….

Un des #GiletsJaunes arrache le drapeau européen devant @radiofrance sous les vivats de ses camarades. #ActeVII pic.twitter.com/05KMtxXu0V — Elodie Rabelle (@ElodieRabelle) 29. Dezember 2018