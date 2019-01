Die am besten finanzierten Spezialeinheiten der Welt – überwachen Soziale Netzwerke und wollen Krieg in Afghanistan wegen Rohstoffen „privatisieren“

Söldner ziehen in den Krieg für diejenigen, die sie bezahlen. Immer, wenn es richtig schmutzig wurde, war auf sie Verlass, ob in Afghanistan oder im Irak und, wie sich jetzt herausstellt, auch wenn die eigene Bevölkerung protestiert. Der Name Blackwater steht für unglaubliche Grausamkeit. Der ehemalige Gründer von Blackwater, Eric Prince, ist mittlerweile zurück in den USA und arbeitet für Donald Trump. Erik Prince ist der Bruder von Donald Trumps Bildungsministerin.

Der umstrittene private Sicherheitstycoon Erik Prince hat der Trump-Regierung einen waghalsigen Plan vorgestellt: „Stellt mich ein und ich werde den Krieg in Afghanistan privatisieren.“ Er will Trupps von „Sicherheitsbeauftragten“ einsetzen. Jetzt veröffentlichte Buzzfeed News zum ersten Mal eine Präsentation (The Prince Pitch.pdf) die darlegt, wie Prince den Krieg vom US-Militär übernehmen will und wie er sich vorstellt, einige der kriegszerrütteten Provinzen in Afghanistan zu fördern, um an die Bodenschätze für die USA zu kommen.

Der frühere Navy SEAL und Gründer der privaten Sicherheitsfirma Blackwater Prince betreibt derzeit ein chinesisches Sicherheits- und Logistikunternehmen: Frontier Services Group (FSG). Dieses Unternehmen ist in Hongkong ansässig und…..