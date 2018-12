Wie Brennholz Hoffnung auf Frieden im Jemen?

Der Chef der Küstenwache spricht mit Angehörigen der Ansarollah-Miliz in Hodeida vor ihrem Rückzug (29.12.2018) Foto: Abduljabbar Zeyad/REUTERS

Die New York Times berichtete am Freitag exklusiv aufgrund eigener Recherchen, dass die Saudis 14.000 Söldner aus dem Sudan in ihren Diensten haben. Darunter seien nach unterschiedlichen Schätzungen 20 bis 40 Prozent Kinder und Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren. Viele würden von ihren Familien regelrecht verkauft. Die Söldner würden von den Saudis benutzt »wie Brennholz« sagte einer der von der New York Times interviewten Sudanesen. Mehr…..