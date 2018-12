Integration als Einbahnstraße kann niemals funktionieren

Von Peter Haisenko

Immer wieder hört man von sogenannten „Ehrenmorden“, die junge Frauen mit türkischen oder arabischen Wurzeln das Leben kosten. Ihr einziges „Verbrechen“ ist, dass sie sich in einen deutschen Mann verliebt haben. Zu allem Überfluss geben deutsche Gerichte diesen Mördern zu oft einen „Kulturbonus“, der zu einem milden Urteil führt. Auch deutsche Männer riskieren ihre Unversehrtheit, wenn sie sich in ein Mädchen aus dem türkisch-arabischen Kulturkreis verlieben.

Natürlich darf man es nicht verallgemeinern, wenn solche „Ehrenmorde“ stattfinden. Tatsache ist aber, dass es seit Jahrzehnten türkisch-arabische Gesellschaftsexklaven in Deutschland gibt, die man als deutscher Mann besser meidet. So konnte ich bereits in den 1990-er Jahren auf der Amüsiermeile Leopoldstraße in München-Schwabing beobachten, dass die Mehrzahl der Discotheken türkisch dominiert war und dort deutsche Männer unerwünscht, um es freundlich neutral zu formulieren. Die türkischen Amüsierstätten waren geschlossene Gesellschaften. Einem deutschen Mann wurde unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass er besser das Lokal verlässt, wenn er nur zu lange eine orientalische Schönheit beäugte. Die türkischen Männer wachten eifersüchtig über ihren „Besitz“, die Frauen aus ihrem Kulturkreis.

Orientalische Frauen sind vielfach Repressalien innerhalb der Familie ausgesetzt

Wir müssen in Deutschland zur Kenntnis nehmen, dass Männer aus türkisch-arabischen Familien deutsche Frauen selbstverständlich…..