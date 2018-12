Das russische Aussenministerium über Enthüllungen zur “russischen Wahlbeeinflussung” in den USA

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharova hat in ihrer wöchentlichen Pressekonferenz über die Vorwürfe der “russischen Wahlbeeinflussung” gesprochen. Dabei ging sie auf die jüngsten Skandale in den USA ein, über die in Deutschland gar nicht berichtet wurde. Ich habe die Erklärung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Das ausgehende Jahr verlief im Zeichen unerschöpflicher Anklagen gegen uns wegen der berüchtigten Eingriffe in alles mögliche. Fakten haben schon lange aufgehört, jemanden zu interessieren. Das Hauptziel ist die Erschaffung eines stabilen Stereotyps: Bei allen globalen Misserfolgen, sei es eine Zunahme der sozialen Spannungen oder eine Zunahme der Probleme bei Integrationsbemühungen, das Ergebnis einer…..