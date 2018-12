Israel im Jahr 2018 – Teil 1

Medienberichte, die vielleicht nicht oder aus einem anderen Blickwinkel bekannt sind.

von Jochen Mitschka.

Der folgende Text stammt aus einem neuen E-Book(1), das am 18. Dezember im NIBE-Verlag erschien, und versucht das für Israel wichtige Jahr 2018 aus dem Blickwinkel alternativer Medienberichte zu spiegeln. Im ersten Artikel einer Serie werden der Status und die ersten zwei Monate beleuchtet.

Israels Situation

Israels Bevölkerung lebt in Angst vor Anschlägen, während Palästinenser vertrieben, erschossen, verfolgt werden. Seit 70 Jahren ist dies die Realität im „Heiligen Land“. Langsam sollte sich das Bewusstsein breit machen, dass eine friedliche und prosperierende Zukunft, ohne Abhängigkeit von Militärhilfe aus den USA, nur in einem Land möglich ist, in dem Israelis jedweder Religion, gemeinsam mit den ursprünglichen Einwohnern, den Palästinensern, friedlich und ausgestattet mit gleichen Rechten, zusammen leben.

Das Jahr 2018 hatte für Israel gewaltige Veränderung gebracht, ohne dass diese in vollem Umfang in Deutschland bewusst wurde. Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA entgegen dem geltenden Völkerrecht und UNO-Beschlüssen wird noch in unserer Erinnerung sein. Aber viel wichtiger war der Beschluss eines Grundgesetzes, das die Praktiken der Diskriminierung nichtjüdischer Bürger kodifizierte. Israel ist nun auch nach seinen eigenen Gesetzen ein Apartheidstaat.

70 Jahre Besatzung, rigide Zensurpolitik, drastische Geheimdienstaktionen und Kriege haben die Bevölkerung indoktriniert und empfänglich für rassistische Parolen gemacht.

Wie Südafrika zur Zeit der Apartheid wird Israel durch die USA und…..