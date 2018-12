Donald Trump auf geheimer Mission

Am Abend des 25. Dezember 2018 bestiegen der US-Präsident Donald Trump, seine Frau Melania, der Sohn Barron sowie hochrangige Mitglieder der Administration, wie Richard Bolton, die Air Force One und begaben sich auf den Weg in den Irak, um die dort stationierten US-Truppen auf dem Luftwaffenstützpunkt Al Asad mit ihrem Besuch zu beehren.

Die Spottdrosseln hatten noch am Weihnachtstag verkündet, dieser Präsident sei der erste seit dem Jahr 2002, welcher “seine“ Truppen an Weihnachten nicht besuche, was sich nur wenige Stunden später als eine weitere in einer Reihe regelmäßiger Falschmeldungen herausstellte. Angesichts der notwendigen….