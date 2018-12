USA lebende ungarische Wissenschaftler hält einen Krieg zwischen der NATO und Russland für durchaus möglich

Szamuely: U.S. ready to fight to last Brit.

Interessantes Interview “” Der in den USA lebende ungarische Wissenschaftler George Szamuely hält einen Krieg zwischen der NATO und Russland für durchaus möglich – sogar mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent!

” Wie stehen die Chancen für einen Schießkrieg zwischen der NATO und Russland? —

Der ungarische Wissenschaftler George Szamuely geht in einem Interview mit Ann Garrison davon aus, dass es nach dem Vorfall in der Straße von Kertsch

mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit zu einem durch die Russiagate-Hysterie angeheizten Krieg zwischen der NATO und Russland kommen könnte.

Von Ann Garisson

Consortium News, …hier…..