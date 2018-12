Die Königin von England spricht über Selbstopferung – schau mal den Hintergrund!

Die Weihnachtsansprache von Königin Elisabeth wurde im TV ausgestrahlt – und dabei wurde besonders die Bedeutung von Einheit und Familie hervorgehoben…!….klingt großartig, nicht wahr, eine Persönlichkeit, die über Dinge spricht, die sowohl die Elite als auch die normal Sterblichen betrifft.

Doch die Antwort auf ihre Weihnachtsansprache war laute Empörung vom Volk! Viele Menschen hatten das Gefühl, dass die Königin die Realität zu den Bürgern verloren hat.

Dies lag an einem riesigen goldenen Klavier, das im Hintergrund des Videos zu sehen war. Das Klavier muss Millionen wert sein.

Die Joseph Rowntree Foundation hat festgestellt, dass in Großbritannien über vier Millionen Kinder in Armut leben und diese stetig steigt.

The Charity Shelter, sagt, dass einer von 200 Menschen im Vereinigten Königreich obdachlos ist und über 300.000 Menschen in Großbritannien trotz harter Arbeit in schlechten Wohnverhältnissen leben.

Es ist durchaus nachvollziehbar, das Menschen die im Überfluss leben und noch nie im Leben gearbeitet haben die Realität zu normalen Bürgern total verloren haben. Essen steht täglich auf dem Tisch und wird von ihren “Untertanen” zubereitet.

Alright Queen Lizzy next year give your speech in front of a food bank. https://t.co/Kl59a7hu7o — Gbane (@iamthechoko) 26. Dezember 2018

The Queen talking about self sacrifice in front of a massive golden piano there pic.twitter.com/pHUQ0zTkeE — James Felton (@JimMFelton) 25. Dezember 2018

Privileged wealthy hereditary monarch bunged £76m a year, sitting in front of a golden piano in the palace she’s billing taxpayers £369m to tart up, kills satire by lecturing the nation to pull together https://t.co/28ft4GGL3q — Kevin Maguire (@Kevin_Maguire) 26. Dezember 2018