NEU – Erwachen der Menschheit – Dieter Broers – Erstmalig in Youtube

Vom dominierenden Verstandesbewusstsein zum göttlichen Selbst Wie das Selbst sein Gehirn steuert! Die Welt ist verrückt, sind wir selbst verrückt? – bitte weiterlesen… Ist der freie Wille eine Illusion? Braucht es erst Chaos um in die Ordnung zu kommen? Ist die Demokratie am Abgrund? Philosophie umgesetzt in den Alltag – verbunden mit einem Exkurs in die Quantenphysik und der Hirnforschung Es geht über die Möglichkeiten des Bewusstseinswandels in der heutigen Zeit. Hinter den Grenzen des Verstandes! Aktuelle Themen werden integriert und mit uralten Thesen interpretiert.

