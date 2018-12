Deutschland wird ab 2020 nicht mehr regierbar sein!

Am 10.12.2008 wurde in Marrakesch der UN-Migrationspakt unterschrieben. Dieser Pakt besagt, dass jedes Land, das in der UN ist jeden Menschen, der in dieses Land will, aufnehmen muss, jeden. Am 19.12.2008 wurde dieser Pakt in New York in der UNO noch einmal abgestimmt. Da 2/3 aller Länder dafür waren, wird das für alle bindend, verpflichtend, dass hat der rotierende Schweizer UN-Präsident, aber auch Frau Dr. Merkel im Deutschen Bundestag das bestätigt als Antwort zu einer AFD Anfrage. „Das ist nun mal so“, fügte sie noch hinzu.

Paragraph 24 der New Yorker Erklärung vom 13.07.18: “Wir erklären erneut, dass Menschen gemäß dem Grundsatz der Nichtzurückweisung an Grenzen nicht zurückgewiesen werden dürfen.“ Und diese Erkärung bleibt Grundlage der nachfolgenden Erklärungen. Also jeder Mensch. Die SPD aber lügt. Sie macht Propaganda mit „GEZIELTE EINWANDERUNG SICHERT UNSEREN WOHLSTAND“. Es ist aber nicht gezielt, sondern Alle, jeder Mensch darf einwandern.

Wo gehen alle Verbrecher der Welt dann hin? Da, wo es am meisten zu klauen gibt und die Strafgesetze weniger hart sind, in die Schweiz, nach Holland, Schweden, Norwegen, Finnland, Indonesien, Hongkong und Deutschland. Das ist doch klar, dass die ärmeren Länder den Pakt unterzeichnen haben. So werden sie am einfachsten ihre Verbrecher los und ihre Ärmsten auch.’

Alles, was wir an schlimmsten Voraussagen bisher geschrieben haben, war ein Kindergeburtstag zu dem UN-Pakt, das was jetzt kommen wird. Von wegen FEMA-Konzentrationslager in den USA seien schlimm. Sie werden besonders…..