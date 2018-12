Russland reduziert Militärflüge über Syrien um 99%

Verteidigungsminister: Pro Woche finden nur 2-4 Flüge statt

Jason Ditz

Ein weiteres Zeichen dafür, dass die Militäroperationen in Syrien auslaufen, ist der Bericht des russischen Verteidigungsministeriums, dass die Zahl der Militärflüge, die in den letzten Wochen mit ihren Flugzeugen über dem syrischen Luftraum durchgeführt wurden, stark zurückgegangen ist, was einem Rückgang von 99% gegenüber dem Höhepunkt des Krieges entspricht.

Verteidigungsminister Sergey Shoygu sagte, dass Russland in Spitzenzeiten 100 bis 110 Flüge pro Tag durchgeführt hat. Heute erfolgen nicht mehr als 2-4 Flüge pro Woche, hauptsächlich zu Aufklärungszwecken.

Auch wenn die meisten der größten Feinde Syriens bereits besiegt sind, gibt es zu diesem Zeitpunkt noch einige wenige, gegen die Luftangriffe stattfinden können, wobei Russland und Syrien die von der Türkei unterstützten Rebellen im hohen Norden aus dem Verkehr ziehen und die begrenzte ISIS-Präsenz im Osten ein Schwerpunkt von US-Luftangriffen ist.

So oder so, Russland schränkt seine Intervention in Syrien eindeutig ein, obwohl es wahrscheinlich auch in Zukunft präsent bleiben wird, insbesondere da sich die Vereinigten Staaten von Amerika zu einer mehr oder weniger offenen Operation in dem Land verpflichtet haben und die Türkei mit Invasionen droht. Antikrieg: