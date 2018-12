Was den Rückzug aus Syrien betrifft – die USA haben mehrmals Truppen aus Afghanistan abgezogen, und sie sind immer noch da. Russland hat keine Anzeichen für den Rückzug bemerkt.

As for the withdrawal from Syria – the US has been ‘withdrawing troops’ from Afghanistan many times, and they are still there. Russia has not noticed any practical steps for withdrawal.https://t.co/jW2aCbQfEo

