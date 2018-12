USA – Neue Abteilung der Gesundheitsbehörde (HHS) hebt Impfpflicht auf!

Als Präsident Trump am 18. Januar 2018 die Conscience and Religious Freedom Division (dt. Abteilung für Gewissens- und Religionsfreiheit) ins Leben rief, besiegelte er einen historischen Paradigmenwechsel. Während bis anhin der Staat in übergriffiger und verfassungswidriger Art und Weise den Menschen vorschrieb, was für sie richtig ist, haben die US-Amerikaner neu die Möglichkeit eigenverantwortlich für sich selbst zu entscheiden. Was auf den ersten Blick als bedeutungslose Juristerei daherkommt, entlarvt sich bei genauerem Betrachten als eine fundamentale Kursänderung in Richtung Freiheit und Selbstbestimmung.

In einer unvergesslichen Ansprache erklärte Trump (8:40): “Freiheit ist nicht ein Geschenk der Regierung, sondern ein Geschenk Gottes.” Besonders…..