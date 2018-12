Die NATO auf der Couch: Schizophrenie

Wehleidig erklärt die NATO auf ihrer offiziellen Webseite ihre Probleme mit Russland:

Seit mehr als zwei Jahrzehnten arbeitet die NATO am Aufbau einer Partnerschaft mit Russland und entwickelt den Dialog und die praktische Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsamem Interesse. Die Zusammenarbeit wurde seit 2014 als Reaktion auf die militärische Intervention Russlands in der Ukraine ausgesetzt, aber die politischen und militärischen Kommunikationswege bleiben offen. Die Besorgnis über Russlands anhaltend destabilisierende Form militärischer Aktivitäten und aggressive Rhetorik geht weit über die Ukraine hinaus.

Nichts davon ist natürlich die Schuld der NATO: Im Gegenteil, die NATO ist besorgt, dass:

Die militärischen Aktivitäten Russlands, insbesondere entlang der Grenzen der NATO, haben zugenommen, und sein Verhalten macht das euro-atlantische Sicherheitsumfeld weiterhin weniger stabil und berechenbar, insbesondere seine Praxis, Spontan-Manöver durchzuführen, Einsätze in der Nähe der NATO-Grenzen durchzuführen, umfangreiches Training und Übungen durchzuführen und den Luftraum der Alliierten zu verletzen.

Es genügt zu sagen, dass diese Aussage einen engeren Bezug zur Realität hätte, wenn die Worte “Grenzen der NATO” durch “innerhalb Russlands” ersetzt würden. Und ich wäre daran interessiert, die Details von “Verletzung des alliierten Luftraums” zu erfahren. Weshalb auch der Daily Telegraph im Jahr 2015 mit seiner suggestiven Schlagzeile „Kartografiert: Wie viele Verletzungen des Natoluftraums hat das….