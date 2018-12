Die geliebten Herrscher

Die „Lämmer“ schweigen nicht nur, sondern verehren Autoritäten und machen sich hierdurch mit ihrer eigenen Unterdrückung gemein.

Wir leben in Zeiten ungeheurer gesellschaftlicher Beschleunigung. Sowohl auf die politische Berichterstattung als auch auf bisher stabile Konstanten des öffentlichen Diskurses ist kein Verlass mehr. Ohne Feind fehlt dem Tag Struktur. Und in einer traumatisierten und aus inneren Defiziten heraus handelnden Gesellschaft geht ohne Struktur gar nichts. Wenn schon kein Feind greifbar ist, dann braucht es doch zumindest jemanden, der die Richtung vorgibt. Autoritäre Machtstrukturen werden nicht nur als selbstverständlich akzeptiert, sondern sind erstaunlicherweise auch sehr beliebt. Wenn politische Führer zu Kompensatoren von Traumatisierung werden und die Bevölkerung sich selbst zu Gehorsam verpflichtet, schlafwandelt sie in die Diktatur.