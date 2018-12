Warum Russland das Pariser Klima-Abkommen nicht ratifiziert hat: Was hat Putin wirklich gesagt?

Beim Thema Russland wird ja von den Medien immer wieder so berichtet, dass Russland in einem schlechten Licht dasteht, aktuelles Beispiel ist die Klimakonferenz in Katowice. Russland wird als Saboteur der Klimaverträge dargestellt. Aber ist das auch so?

In dem Artikel des Spiegel geht es um einen recht formalen Streit, nämlich um die Frage, ob man den aktuellen Klimareport „zur Kenntnis nimmt“ oder „begrüßt“. Sicher sind solche Feinheiten auf dem diplomatischen Parkett wichtig. Aber sie….