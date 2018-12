Laut den Informationen des russischen Außenministeriums – plant das Kiewer Regime eine Provokation an der “Kontaktlinie” (Frontlinie) im Donbass und bereitet eine Großoffensive in Mariupoler Richtung vor – berichtete heute die russische Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa.

“Leider folgen immer weitere besorgniserregende Nachrichten aus dieser Region. Den bestehenden Informationen nach – ist Kiew (“Kiewer Regime”) bereit eine bewaffnete Provokation an der Kontaktlinie (“Frontlinie”), um das eingeführte Kriegsrecht (Kriegszustand) in den Regionen Donezk und Lugansk auszunutzen und eine blitzartige (schnelle) Offensive in der Rochtung von Mariupol durchzuführen, mit dem Ziel die von Donezk (Volksrepublik Donezk) kontrollierten Gebiete des Vor-Asow-Meerbereichs zu besetzen und dort an die Grenze zu Russland vorzustoßen.” – teilte Maria Sacharowa im Laufe des Briefings des russischen Außenministeriums der Presse mit.

