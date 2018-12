Trump kann den Sumpf nicht trockenlegen und das Imperium unterstützen – Sie sind das Gleiche

Du kannst das Imperium nicht aufbauen und gleichzeitig den Sumpf trockenlegen. Das liegt daran, dass der Sumpf größtenteils das Ergebnis des Imperiums ist. Und das ist auch der Grund, warum der Donald schnell wieder abgewickelt wird.

Tatsächlich ist es das 800 Milliarden Dollar teure nationale Sicherheitsbudget des Imperiums, das Washingtons riesigen Komplex von Waffenlieferanten, Geheimdienstunternehmern, nationalen Sicherheitsbürokraten, NGOs, Think Tanks, K-Street-Lobbys, so genannten „Anwaltskanzleien“ und Allzweck-Gaunern versorgt. Das ist es, was den ungebührlichen und unrechtmäßigen Wohlstand der Hauptstadt des Imperiums ausmacht.

Es versteht sich von selbst, dass die oberste Priorität dieser Teilhaber des Imperiums darin besteht, das Abschöpfen schnellen Geldes in Gang zu halten. Dies geschieht durch die Erfindung und Übertreibung von Bedrohungen für die amerikanische Heimatsicherheit und durch die Formulierung von weit verstreuten und unausgereiften Missionen zur Erweiterung und Stärkung der globalen Hegemonie Washingtons.

Wie wir an anderer Stelle aufgezeigt haben, würde ein tatsächlicher Verteidigungshaushalt der Heimatsicherheit aus der strategischen nuklearen Triade und bescheidenen konventionellen Kräften bestehen, um die Küste und den Luftraum der Nation zu verteidigen; er würde etwa 250 Milliarden Dollar pro Jahr kosten plus ein paar 10 Milliarden Dollar mehr für ein Außenministerium, das sich um sein eigenes Geschäft kümmerte.

Die 500 Milliarden Dollar Differenz sind also die fiskalischen Kosten des Empire, das die USA zu einer immensen……..