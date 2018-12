Nach dem Anschlag in Straßburg: Wie machen die Gelben Westen weiter?

Foto: Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons – cc-by-sa-4.0

Angekündigt sind neue Proteste am kommenden Samstag. Aber die Situation hat sich verändert

Vom flüchtigen Attentäter fehlte – zumindest laut der offiziellen Darstellung – gestern Abend noch jede Spur. Über 700 Polizeikräfte sind an der Suche beteiligt. Auch in Bayern sucht die Polizei.

Der Schock über den Anschlag in Straßburg, dessen Hintergrund von Ermittlern mittlerweile eindeutig als “islamistisch” eingeordnet wird, u.a. wegen Allahu Akbar-Rufen des Täters bei seinen tödlichen Attacken, hat alle Aufmerksamkeit der französischen Öffentlichkeit in Bann gezogen. Berichte über den neuen Terroranschlag in Straßburg dominieren die Medien.

Zuvor hatten die Gelben Westen die Berichterstattung beherrscht. Die Reaktionen auf die Rede Macrons mit den Zugeständnissen an die Protestbewegung waren bis zum Dienstagbend Thema Nummer Eins. Die Frage, die sich stellte, lautete, ob die Versprechen Macrons, die teilweise entzaubert (vgl. Macrons Mogelpackung) und zum anderen Teil, besonders zur Reform der Vermögenssteuer, vom Präsidenten abgelehnt wurden, den Protest der Gelben Westen in ruhigeres Fahrwasser lenken würden.

Anders formuliert: Ob Marcrons Entgegenkommen die Bewegung des……