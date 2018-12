Enthüllt: Die USA setzen High-Tech Spionage-Dreieck TR 3B weltweit über Krisengebieten ein (Videos)

Schwarze Dreiecke sind die mit Abstand am häufigsten gesichteten UFOs. Sie sind lautlos, schweben oft über Stunden auf einer Stelle und das einzige, was man von ihnen sehen kann, sind die charakteristischen Lichter an den drei Ecken.

Aus allen Ländern der Erde liegen entsprechende Berichte über Sichtungen dieser geheimnisvollen Flugmaschinen vor. In den vergangenen Monaten gab es entsprechende Meldungen unter anderem aus Melbourne, Florida und den Niederlanden (siehe untere Videos), wo das Objekt schemenhaft durch die Wolken gefilmt wurde.

Aber auch über Krisengebiete, etwa entlang der nordkoreanischen Grenze (siehe unteres Video) oder der Ukraine liegen Berichte und sogar entsprechende Videoaufzeichnungen vor, aus denen deutlich hervorgeht, dass hier offenbar geheime Technologie im Einsatz ist.

Kritische Beobachter sprechen sogar davon, dass es sich in diesem Fall um…..