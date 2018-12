Zunehmende Angst vor Ausgrenzung

Über die Schattenseite der Willkommenskultur wir ungern geredet: Immer mehr Menschen, die öffentlich Kritik üben, werden Opfer gesellschaftlicher Repression.

Im März dieses Jahres erschien auf GEOLITICO der Beitrag „Bruchstellen der Flüchtlingspolitik“[1] über einen sehr kritischen Text der deutschen Künstlerin Rebecca Sommer. Sie stellte in zwei Interviews in polnischen Zeitungen die Integrationsfähigkeit der Migranten vor allem aus den islamisch geprägten Gebieten dieser Welt offen in Frage.

Interessant daran ist bis heute, dass es sich um die Gründerin und ehrenamtliche Leiterin der Berliner Flüchtlingshilfeorganisation „Arbeitsgruppe Flucht + Menschenrechte“ handelt, die in den Interviews aus eigener Erfahrung über ihre Arbeit mit Flüchtlingen berichtet und eigentlich im linken politischen Spektrum verortet werden kann, in dem größtenteils eher……