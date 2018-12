USAF bestätigt: Chinesischer Stealth Jet in Georgia ist ein Modell für die Kriegsvorbereitungen

Am vergangenen Donnerstag twitterte einer bei der Luftfahrt arbeitender Angestellter ein Foto eines mysteriösen Kampfflugzeugs, das einem chinesischen Kampfflugzeug der fünften Generation ähnelte, und behauptete, dass das Foto am Mittwoch, den 05. Dezember, auf dem Savannah/Hilton Head International Airport, einem kommerziellen und militärisch genutzten Flughafen im Bundesstaat Georgia, aufgenommen wurde.

What Appears To Be A Fake Chinese J-20 Mighty Dragon Allegedly Spotted At U.S. Base https://t.co/Yp5Z5JJoNi pic.twitter.com/rx8Aj9PNoN — The Aviationist (@TheAviationist) 6. Dezember 2018

Mehrere Tage lang zirkulierten wilde Theorien über die Sozialen Medien, warum ein chinesischer Stealth-Jet auf dem Rollfeld einer georgischen Militärbasis geparkt wurde. Es wurde auch angezweifelt das es sich um ein echtes Foto handelte



Es stellt sich heraus, dass das Flugzeug echt ist, aber nur als ein Modell für das US Marine Corps (USMC),

“Es handelt sich um eine originalgetreue Nachbildung, die in der Woche vom 4. bis 6. Dezember für kurze Zeit im Air Dominance Center verblieb. Die USMC finanziert und leitet die Trainingsziele dieses Gerätes so Col. Emmanuel Haldopoulos, Kommandant des Savannah Air Dominance Center der dies in einem E-Mail bestätigte.

Haldopoulos hat den Zweck des Tarnflugzeugs nicht genau spezifiziert, aber es gibt Grund zu der Annahme, dass das US-Militär seine Piloten auf einen Luftkampf über dem Südchinesischen Meer vorbereitet.

Bevor die Luftwaffe das USMC-eigene J-20-Muster bestätigte, sagte der chinesische Verteidigungsexperte Andreas Rupprecht, dass die Auspuffdüsen des Flugzeugs ungenau aussahen und das Fahrwerk sich von einem echten J-20-Tarnkappenjäger unterschied. Diese Beobachtungen bestätigten, dass es sich bei dem Flugzeug um ein Modell und nicht um eine echte J-20 handelte.

Das J-20-Mock-up deutet darauf hin, dass die USA ihre Piloten von F-22 Raptoren und F-35 Lightning II Joint Strike Fighters auf mögliche zukünftige Luftkämpfe mit China vorbereiten.

Der chinesische Tarnkappenjäger zeigte seine Raketenbuchten letzten Monat auf einer Flugshow in Südchina.

Der Chefdesigner der J-20 sagte kürzlich, dass die Welt noch nicht das Beste gesehen hat, was das Flugzeug zu bieten hat. Das J-20-Mock-up zeigt, dass das amerikanische Militär die chinesische Bedrohung ernst nimmt, während sich das Pentagon auf den Krieg vorbereitet.