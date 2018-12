US-Hoffnungen auf einen afghanischen Friedensvertrag bis April scheinen vage

Militärische Situation zeigt keine Anzeichen einer Besserung

Jason Ditz

Die Trump-Administration hält den kommenden April weiterhin als Ziel für den Abschluss eines Friedensabkommens in Afghanistan fest. In der Öffentlichkeit gibt es jedoch wenig Anzeichen für Fortschritte in dieser Richtung und Gründe, pessimistisch zu sein.

Die US-Gespräche mit den Taliban waren begrenzt, und was bisher geschehen ist, ist unklar. Der Friedensrat der afghanischen Regierung hat sich dagegen ausgesprochen, dass die USA ohne ihn Abkommen mit den Taliban abschließen, während die Taliban wenig Grund gesehen haben, mit einer afghanischen Regierung zu verhandeln, die nicht die Macht hat, ohne Zustimmung der Vereinigten Staaten von Amerika Vereinbarungen abzuschließen.

Aber vor allem wird die militärische Situation in Afghanistan immer schlechter, nicht besser. Dies schmälert die militärischen Erwartungen, dass sie in Zukunft eine bessere Lösung durchsetzen können, und hat auch zur Folge, dass das Militär zunehmend lautstark dagegen ist, sich geschlagen aus Afghanistan zurückzuziehen.

Dieses alles spricht dagegen, dass es in den nächsten Monaten zu einem Abkommen kommt, und in Kombination mit dem ständigen Bestreben der Regierung, Pakistan die Schuld zu geben, wenn der Krieg schlecht läuft, lässt sich schwer vorzustellen, dass jeder zu der vernünftigen Erkenntnis kommt, dass der Afghanistankrieg besser früher als später zu Ende gehen sollte. Antikrieg: