Putin: “Welt in sehr dramatischem Umgestaltungszustand”.

Tass 8 Dec. 2018:Pres. Putin: Präs. Putin: “Die Welt ist insgesamt in einem Umgestaltungsszustand. Es ist eine sehr mächtige und sich dynamisch entwickelnde Transformation.” Es ist eine sehr dramatische Situation in der Geschichte unseres Landes. “Diese dramatische Situation spielt sich auf der ganzen Welt genauso ab wie in unserem Schicksal”, sagte er.

Tatsächlich wird die Welt umgestaltet.

Die Vereinten Nationen drängen ihren Ideologiebetrug in Bezug auf ihre Klima-eine-Welt-Ideologie in Polen mit einem Welt-Öko-Gerichtshof als die oberste Entscheidung in Bezug auf Klima, Natur und Ökologie (was fast alles umfasst). Zur gleichen Zeit trommelt die UNO “unsere” gehirngewaschene +Freimaurer-Politiker zusammen, um sich in Marrakesch, Tunesien, zu treffen, um den Globalen Migrationspakt der Vereinten Nationen zu verabschieden und……