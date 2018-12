Migrationspakt in Marrakesch angenommen! Merkel & Medien in der UN-Filterblase

EingeSCHENKt.tv war für euch vor Ort in Marrakesch, auf der Konferenz zur Annahme des Global Compact for Migration. Angela Merkel war persönlich vor Ort und betonte in ihrer Rede die Wichtigkeit des Migrationspaktes für Deutschland. Auch Geopolitik-Experte Dr. Rainer Rothfuß war in Marrakesch. Er spricht von einer Filterblase, in der sich UN-Deligierte und Medien auf dieser Konferenz befinden. Auch ein Mitarbeiter der Universität Freiburg kommt zu Wort. Er argumentiert für den Globalen Migrationpakt.

Ähnliche Beiträge