Florida will wieder morden

Der US-Bundesstaat Florida versucht, nun zum zweiten mal in diesem Jahr, Jose Antonio Jimenez hinzurichten. Am 13.12.2018 wollen die Henker ihn mit einer tödlichen Injektion ermorden, nachdem sein Exekutionstermin am 14.08.2018 vom Obersten Gerichtshof von Florida gestoppt wurde. Vor über 25 Jahren soll Jimenez die 63-jährige Phyllis Minas ermordet haben. Er betont bis heute seine Unschuld.

Jimenez reichte im Laufe der Jahre mehrere Anträge gegen seine Hinrichtung und für die Umwandlung der Strafe ein. Diese wurden jedoch….