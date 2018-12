Vorboten eines Krieges an Israels Nordgrenze

© AFP E in israelischer Panzer sichert nahe der Grenze zum Libanon die Operation „Nördliches Schutzschild“.

Misgav Am, Tel Aviv – Josef Abas blickt hinüber in den Libanon, nur einen Steinwurf entfernt wehen die gelben Fahnen der Hisbollah-Miliz. Er lebt seit 41 Jahren, aus den Niederlanden gekommen, im Kibbuz Misgav Am im äußersten Norden Israels knapp an der Grenze zum Südlibanon, der von der schiitischen Hisbollah-Miliz kontrolliert wird. Jener Miliz, die von Israel als Vorposten des Iran in seiner unmittelbaren Nachbarschaft gesehen wird.

Der Konflikt zwischen dem Iran und Israel schaukelt sich immer weiter auf. Israels Konflikt mit den Palästinensern ist da längst zur Nebensache geworden. „Die Lage kann sich zuspitzen“, erklärt Abas und blickt vom 840 Meter hohen Berg, auf dem sein Kibbuz im Jahre 1945 gegründet wurde, hinunter in die Ebene. Dort ist in den vergangenen Tagen schweres Baugerät aufgefahren, die israelische Armee hat die Operation „Nördliches Schutzschild“ gestartet. Hier wurden zuletzt zwei Tunnel entdeckt, die in israelisches Gebiet hineinreichen. Bis zu zehn weitere soll ……