Macron-Rede Deutsch

In einer TV-Ansprache an die Nation hat Macron am Montag die Gewaltanwendung während der Proteste der „Geldwesten“ scharf verurteilt. Dafür gebe es keine Rechtfertigung, sagte der Staatschef. Dabei zeigte er Verständnis für die Wut der Franzosen. Mehr hier……



Mit einer Rede im Fernsehen will Macron die „Gelbwesten“ besänftigen – doch so lange das Systen weiter geführt wird wie bisher wird das nicht klappen. Denn die ehemalige Finanzministerin Frankreichs Christine Lagarde, jetzt Chefin der IWF also eine Bank sitzt ihm im Nacken und auch die EU setzt ihn unter Druck, dann die will, dass Frankreich endlich die Reformen durchzieht -denn Frankreich geht es gar nicht gut! Das jetztige System rächt sich!

Eine ganze Generation verliert langsam aber sicher ihre Zukunftsperspektive. In Spanien, Griechenland, Portugal und Frankreich geht die Jugend schon länger auf die Straße und nicht erst seit es die „gelben Westen“ gibt. Allein in Frankreich lag die Jugendarbeitslosenquote im September 2018 über 20%. Das so reiche Frankreich hat 6 Millionen Arbeitslose und auch hier sinkt die Armutsrate nicht. Etwa 8,9 Millionen Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Die französische Regierung plant in den nächsten Jahren enorme Ausgaben für die Armee und zukünftige Kriege in Höhe von 295 Milliarden Euro. Das System das wir jetzt haben, wird es nicht Möglich machen das es der Bevölkerung jemals besser gehen wird. Auch so lange Steuergelder in das Militär und die Kriege die für Konzern und Banken geführt werden fließen in denen Frankreich involviert ist werden eine Verschärfung der Krise herbei führen.