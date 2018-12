Macron hat die Söldnerbanden Shabbiha namens “BAC” angeheuert, sie tragen Zivilkleidung und verprügeln Demonstranten. Dies sind das Instrument, um gegen Meinungsmache vorzugehen. Er kann sich nicht darauf verlassen, dass die regulären Polizeikräfte loyal bleiben.

#Macron has hired mercenary Shabbiha gangs called “BAC”, they wear civilian clothes and beat up protesters. These are tools to crack down on dissent. He cannot rely on regular police forces to remain loyal. #MacronDemission pic.twitter.com/oKj6SoVepd

— Partisangirl 🇸🇾 (@Partisangirl) 10. Dezember 2018