Krass!!! Unsere Toten

Die Organisation Sea-Watch hat zum Tag der Menschenrechte 800 Traueranzeigen für im Mittelmeer ertrunkene Menschen in Tageszeitungen und im Internet veröffentlicht. Unter dem Hashtag #UnsereToten werden die Traueranzeigen in sozialen Medien veröffentlicht und zugleich ausgewählte Anzeigen in verschiedenen Tageszeitungen abgedruckt. Die Organisation gedenkt damit den 800 Menschen, von denen bekannt ist, dass sie seit Schließung der italienischen Häfen für zivile Seenotrettungsschiffe im Juni im zentralen Mittelmeer ertrunken sind. Hier mehr……



