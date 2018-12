Israelischer Oberster Gerichtshof hat entschieden, Folter zu erlauben und auszuweiten

In einem Urteil, das direkt gegen das Völkerrecht und die Übereinkommen gegen die Anwendung von Folter verstößt, entschied der israelische Oberste Gerichtshof, dass Shin Bet gerechtfertigt handelte als es einen palästinensischen Gefangenen folterte. Damit wurde eine gefährlicher Präzedenzfall geschaffen.

Ein Schauspieler demonstriert die Foltermethode der “Banane”. Eine von mehreren Standard-Foltertechniken, die Berichten zufolge von der Shin Bet bei Verhören von palästinensischen Gefangenen angewendet werden. Foto | AP

In einem Urteil, das direkt gegen das Völkerrecht und die Konventionen gegen die Anwendung von Folter verstößt, entschied der israelische Oberste Gerichtshof am Montag, dass israelische Geheimdienstler in ihrer Anwendung von Folter gegen einen palästinensischen Gefangenen gerechtfertigt seien. Das Urteil schafft einen Präzedenzfall für die künftige Anwendung von Folter und die Ausweitung solcher Techniken gegen Palästinenser.

Das Urteil wurde von einem dreier Gremium aus Yitzhak Amit, David Mintz und Yosef Elron gefällt. Die drei Richter entschieden, dass keine politischen Änderungen vorgenommen werden müssen und dass die derzeitige Politik und Praxis in Bezug auf Folter ausreichend ist.

Laut Al Jazeera wurden in den letzten 18 Jahren “mehr als 1.000 Beschwerden von Palästinensern bei einem Aufsichtsorgan der Regierung eingereicht, aber dies ist das erste Mal, dass es zu einer Strafuntersuchung geführt hat”.

Viele Palästinenser werden aufgrund von Geständnissen inhaftiert, die sie oder andere Palästinenser während der Shin Bet-Verhandlung machen. Israelische Militärgerichte untersuchen fast nie, wie solche Geständnisse zustande kommen oder ob sie zuverlässig sind, sagen Anwälte. Die Verurteilungsrate nach diesen Methoden beträgt 99,7 Prozent .

Letzten Monat beschuldigte ein israelisches Gericht die Shin Bet, bei der Freilassung eines palästinensischen Mannes, der aufgrund eines falschen Geständnisses inhaftiert wurde, Techniken anzuwenden, die “unschuldige Menschen dazu bringen könnten, Handlungen zuzugeben, die sie nicht begangen haben”.

Laut der elektronischen Intifada erstreckt sich die Straffreiheit auf Umstände, in denen es starke Beweise dafür gibt, dass Folter zum Tod eines Häftlings geführt hat, wie Arafat Jaradat, ein 33-jähriger Vater von zwei Kindern, der 2013 nach einem israelischen Verhör im Megiddo-Gefängnis starb”.

Der israelische Rechtswissenschaftler Itamar Mann sagte dem Middle East Monitor, dass dieses Urteil “wahrscheinlich das derzeit freizügigste ist was den Bezug auf die Akzeptanz von körperlichem Missbrauch als legitime Methode der Befragung in Fällen der nationalen Sicherheit” sei.