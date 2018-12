Wer sind die Dummen?

Die Unterzeichnung des UN- Migrationspakts steht an und die US- Regierung warnt die Unterzeichnerstaaten davor, dass sie dadurch ihre Souveränität verlieren. Konkret warnt sie davor, dass der Migrationspakt zulasten des souveränen Rechts der Staaten auf ein eigenes Einwanderungssystems gehe. Genau das war ja auch einer der Gründe, warum Österreich den Pakt nicht unterzeichnen wird. Österreich will, so sagte unsere Regierung, auch weiterhin selbst darüber entscheiden, wer zu uns kommt bzw. kommen darf und wer nicht. Ob es das auch so spielt, muss sich allerdings erst zeigen. Die Amerikaner stoßen sich jedenfalls auch an der Formulierung, dass Migranten nur in allerletzter Konsequenz inhaftiert werden sollten. Allem Anschein nach sollen sie ihre Sitten, Gebräuche und Traditionen bei uns ungehindert ausleben dürfen, auch wenn sie bei uns unter Strafe……

